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14 июня • обновлено в 12:47
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На Львовщине люди забили на карантин и штурмовали секонд-хенд. Видео

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В Червонограде Львовской области толпа штурмовала секонд-хенд, игнорируя противоэпидемические меры во время карантина.

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Многие не соблюдали социальную дистанцию, периодически толкали друг друга в очереди, а некоторые были даже без масок. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Teza (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

На Львовщине люди штурмовали секонд-хенд, забыв о карантине

На Львовщине люди штурмовали секонд-хенд, забыв о карантине

Telegram Teza

"В Червонограде на Львовщине толпа штурмует секонд-хенд. Хотят новых рекордов по коронавируса, потому что за эти сутки количество новых больных немного уменьшилось: плюс 648. Вчера было больше – плюс 750", – сказано в сообщении.

(Видео Telegram Teza)

На Львовщине люди забили на карантин и штурмовали секонд-хенд

Telegram Teza

Напомним, что по состоянию на утро 14 июня во Львовской области зафиксировано 2797 случаев коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесском клубе Ibiza устроили крупную вечеринку, несмотря на действующие в Украине карантинные ограничения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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