На Львовщине люди устроили массовое купание против COVID-19. Видео

В селе Раковец, Львовская область, во время эпидемии коронавируса (COVID-19) десятки людей устроили массовое купание в источнике.

Об этом в Facebook сообщил Виктор Католик, опубликовав видео за 28 июня.

"Надо поехать на святой источник, помочить ноги, чтобы коронавирус нас стороной обходил", – подписал он видео.

На показанных кадрах видно, как люди ходят босиком в воде и умываются. При этом никто не носит маску на лице и не придерживается дистанции.

Отметим, что Львовская область входит в топ антирейтинга по количеству новых случаев заражения вирусом в Украине.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в пяти областях не зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.