На Львовщине коронавирус унес жизни супругов-врачей

От осложнений после коронавируса с разницей в один день умерли супруги-медики – Анна и Богдан Городенчуки из города Сокаль Червоноградского района Львовской области.

Известно, что в их семье COVID-19 одновременно заболели пять человек. О трагическом случае сообщил на своей странице в Facebook главный врач Сокальской районной больницы Роман Швед.

"Слов нет... Проклятый коронавирус унес жизни Анны Николаевны и Богдана Ярославича Городенчуков! Еще одни врачи! Супруги-врачи! До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь! Поверить невозможно... Светлая и вечная память!" – написал он.

Богдан и Анна Городенчуки умерли от осложнений после COVID-19 Facebook "Нео Радио – 100.5 FM Червоноград"

Отмечается, что за здоровье врачей львовские медики боролись более трех недель, однако безуспешно. Во вторник, 10 ноября, не выдержало сердце Богдана Городенчука, а уже на следующий день отошла в вечность и его жена Анна, информирует "Нео Радио Червоноград".

"Супруги всю жизнь работали в Сокальской больнице, любили свою работу. Анна Богдановна – заведующей гинекологическим отделением, а Богдан Ярославович – заведующим лабораторией", – говорится в сообщении.

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