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16 апреля • обновлено в 16:26
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На Львовщине из-за коронавируса умер солдат ВСУ

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Во Львовской областной инфекционной больнице 16 апреля от коронавируса COVID-19 умер сотрудник Вооруженных сил Украины.

Как сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook, первые признаки болезни у него появились 1 апреля, поэтому в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу.

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"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР-тестирования 12 апреля. Сегодня, 16 апреля, в 10:20 он умер", – говорится в сообщении.

На Львовщине из-за коронавируса умер солдат ВСУ

По информации медиков, у мужчины кроме острой респираторной болезни COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Отметим, это уже второй летальный случай, зафиксированный в ВСУ из-за коронавируса. 7 апреля от COVID-19 скончалась сотрудница военной части в Ивано-Франковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 28 случаев инфицирования коронавирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
А сколько ,этого отребья ВСУшного на Донбассе сдохло от эпидемии,
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