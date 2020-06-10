На Львовщине 400 пациентов областной психиатрической больницы несколько месяцев сидели голодными.

Кроме того, медики жалуются, что пациентов нечем лечить. По словам директора медучреждения, всему виной последствия реформы, передает "Свідок НТН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На обед в психиатрической больнице дают только картошку. Персонал радуется, что сейчас вообще есть, что чистить. Пациенты несколько месяцев буквально голодали.

Скриншот из видео

"Больше десяти дней мы были вообще без сахара, имели овсянку, перловку – остатки, немного макарон. Мясо и рыбу мы получали еще в марте", – рассказала Мария Стысло, заведующая психиатрической больницы.

Медсестра диетического питания отметила, что при необходимом сбалансированном питании в 2200-2400 ккал в день, сейчас пациенты получают 1200-1400 ккал.

Скриншот из видео

На складе лекарств также пусто. В больнице нет даже масок и шприцов.

"Это катастрофично для пациентов. У нас нет шприцов, систем для переливания растворов", – отметила провизор Елена Крушельницкая.

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Директор медучреждения говорит, что с 1 апреля вступили в силу новые правила финансирования и они получили деньги, которых еле хватило на зарплату персоналу, а пациентам пришлось принудительно сесть на жесткую диету.

От голода их спасли благотворители, к которым обратились сотрудники больницы.

Скриншот из видео

"Сделали бесплатную передачу продуктов. Привезли шесть тонн картошки, 300 кг буряка, 100 кг капусты", – рассказал Юрий Шипов, исполняющий обязанности директора медучреждения.

Мяса больные не видели уже два месяца. На сообщения о проблемах в больнице у чиновников реакция одна – предлагают присоединиться к другому медучреждению. Но персонал боится, что это путь к закрытию.

Скриншот из видео

"При недостаче противосудорожных препаратов у пациентов может развиться эпистатус, что может привести к смерти. Если не будут доступны в достаточном количестве или будут отсутствовать нейролептики, пациенты будут иметь агрессивное, деструктивное поведение", – добавила заместитель директора больницы Елена Кравец.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киевской городской клинической больнице №4 исчезли личные вещи украинского волонтера АТО Виталия Паныча, который умер в реанимации медучреждения.