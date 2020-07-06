На Львовщине частично ослабили карантин: что разрешено

Во Львовской области разрешили работу гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров.

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Решение о частичном ослаблении карантинные мер с 7 июля было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщается на сайте ОГА.

По словам главы облгосадминистрации Максима Козицкого, регион постепенно выходит из пикового периода массовых заболеваний.

При соблюдении противоэпидемических мер со вторника разрешат работу:

гостиниц,

заведений общественного питания,

учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров.

Также разрешат проведение религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). Ответственность за соблюдение противоэпидемических мер несет организатор мероприятий.

Кроме того, комиссия на следующем заседании намерена рассмотреть возможность открытия детских садов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области с 3 июля усилили карантинные меры в местах массового скопления людей.