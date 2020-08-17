На Львовщине авто врезалось в пассажирский автобус: есть погибший и пострадавшие. Фото

В понедельник, 17 августа, на автотрассе Киев – Чоп в Сколевском районе Львовской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, водитель автомобиля Renault Scenic – 63-летний житель Тернопольской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Эталон". За рулем автобуса сообщением Стрый – Матков находился 34-летний житель города Сколе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От полученных травм в результате ДТП погибла 59-летняя пассажирка легковушки, жительница Тернопольской области. Водителя Renault и двух его пассажиров – женщину и мужчину, доставили в больницу, их диагнозы уточняются.

В автобусе находилось 22 пассажира – никто из них не пострадал.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Facebook полиции Львовской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в результате ДТП автомобиль Mazda вылетел с дороги и заехал в кафе, пострадали два человека.

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