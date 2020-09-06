На Львовщине 7-летняя девочка попала в реанимацию из-за укуса змеи. Иллюстрация.

На Львовщине змея укусила девочку 2013 года рождения.

Как написала пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации на своей странице в Facebook, 5 сентября пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы.

Девочка – жительница села Красное Турковского района Львовской области, 2013 года рождения. Ее змея укусила в правое бедро.

Пост в сети. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в России медики достали из желудка женщины змею, которая заползла ей в рот во время сна.

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