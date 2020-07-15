На Львовщине 20-летняя девушка с COVID-19 впала в кому и умерла

Во Львовской области умерла 20-летняя девушка с коронавирусной инфекцией и пневмонией, не дождавшись результатов ПЦР-теста.

Перед тем она впала в кому и врачи не смогли спасти ей жизнь. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что девушку в прошлую пятницу госпитализировали в Стрыйскую больницу, у нее диагностировали тяжелую двустороннюю пневмонию. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего она и впала в кому.

Также известно, что с неделю жительница Львовщины лечилась дома. Она получила положительный ИФА-тест и ждала результаты исследования методом ПЦР. Медики уверяют, что пациентка также имела сопутствующие заболевания, но не разглашают, какие именно.

"На компьютерной томографии клинически классически выглядело, как ковидна пневмония. Она (девушка. – Ред.) была нетранспортабельной, впала в кому. Все необходимые консультации были проведены. При таких пневмониях... буквально два-три дня и все", – пояснил главный врач Стрыйской городской больницы Осип Бегей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове от коронавируса умерла сотрудница городского областного лабораторного центра Минздрава, что стало уже вторым случаем среди лаборантов с таким диагнозом.