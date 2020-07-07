На Луганщине загорелись десятки гектаров леса: 1 человек погиб, 9 – ранены, уничтожены сотни домов. Фото и видео

На помощь луганским пожарным пришли огнеборцы из Харькова и Полтавы. Facebook Татьяны Зеленской

В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Луганской области, информация об огне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств поступила 6 июля в 13:21. На утро 7 июля пожар площадью примерно 85 га локализовали (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Однако во второй половине дня 7 июля возникло еще несколько очагов возгорания в Новоайдарском районе.

По информации спасателей, жителей двух поселков в зоне повышенной опасности эвакуировали.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Огонь вплотную подошел к поселкам Волчье и Смоляниново (Facebook Сергея Шахова)

На месте чрезвычайного происшествия задействовали 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Огонь охватил десятки гектаров лесов (Facebook Татьяны Погукай)

Огонь охватил десятки гектаров лесов (Facebook Татьяны Погукай)

"На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели", – отметили в ГСЧС.

По данным на 17:00 один человек погиб, четверо госпитализированы в больницу.

К тушению пожара привлекли 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники. Дополнительно направляются 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По состоянию на 17:30 ГСЧСсообщила о девяти пострадавших.

"Предварительно один человек погиб и девять человек госпитализированы в больницу. Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", – сказано в сообщении.

Огонь пылает на десятках гектаров лесов (ГСЧС в Луганской области)

Огонь пылает на десятках гектаров лесов (ГСЧС в Луганской области)

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