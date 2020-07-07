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На Луганщине загорелись десятки гектаров леса: 1 человек погиб, 9 – ранены, уничтожены сотни домов. Фото и видео

Общество
2,1 т.

  • Возорание в лесничестве зафиксировали днем 6 июля

  • На утро 7 июля пожар площадью примерно 85 га локализовали

  • После обеда 7 июля из-за порывистого ветра зафиксировали еще несколько очагов

  • Жителей двух поселков в зоне повышенной опасности эвакуировали

  • В ГСЧС сообщили, что один человек погиб, девятерых госпитализировали в больницу

На помощь луганским пожарным пришли огнеборцы из Харькова и Полтавы

На помощь луганским пожарным пришли огнеборцы из Харькова и Полтавы. Facebook Татьяны Зеленской

В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Луганской области, информация об огне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств поступила 6 июля в 13:21. На утро 7 июля пожар площадью примерно 85 га локализовали (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Однако во второй половине дня 7 июля возникло еще несколько очагов возгорания в Новоайдарском районе.

По информации спасателей, жителей двух поселков в зоне повышенной опасности эвакуировали.

"В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов", – сказано в сообщении.

Огонь вплотную подошел к поселкам Волчье и Смоляниново

Огонь вплотную подошел к поселкам Волчье и Смоляниново (Facebook Сергея Шахова)

На месте чрезвычайного происшествия задействовали 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Огонь охватил десятки гектаров лесов

Огонь охватил десятки гектаров лесов (Facebook Татьяны Погукай)

Огонь охватил десятки гектаров лесов

Огонь охватил десятки гектаров лесов (Facebook Татьяны Погукай)

"На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели", – отметили в ГСЧС.

По данным на 17:00 один человек погиб, четверо госпитализированы в больницу.

К тушению пожара привлекли 361 человек и 85 единиц техники, из них от ГСЧС 310 человек личного состава и 66 единиц техники. Дополнительно направляются 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

По состоянию на 17:30 ГСЧСсообщила о девяти пострадавших.

"Предварительно один человек погиб и девять человек госпитализированы в больницу. Огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", – сказано в сообщении.

Огонь пылает на десятках гектаров лесов

Огонь пылает на десятках гектаров лесов (ГСЧС в Луганской области)

Огонь пылает на десятках гектаров лесов

Огонь пылает на десятках гектаров лесов (ГСЧС в Луганской области)

Как сообщал OBOZREVATEL, на Николаевщине случился масштабный пожар на свалке, в результате которого выгорело 1000 кв. м мусора.

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