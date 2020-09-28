На Луганщине загорелись 20 га леса: пожар тушат уже второй день. Фото

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района Луганской области продолжают тушить пожар, вспыхнувший накануне на 20 га леса.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра открытого огня не наблюдается. Однако, продолжается тушение отдельных очагов тления кустарников и лесной подстилки.

К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники. На месте работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Напомним, информация о том, что в селе Нижнетеплое вспыхнул пожар поступила к спасателям вечером 27 сентября. В 22 часов пожар был локализован.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на территории колонии под Киевом произошел пожар. Опубликованы первые кадры с места происшествия.