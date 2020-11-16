На Луганщине зафиксировали самый низкий показатель COVID-19 по Украине

Состоянием на утро понедельника, 16 ноября, в Луганской области зафиксирован самый низкий показатель количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 22.

Всего в области зарегистрировано 5 169 случаев инфицирования, сообщает официальный сайт СНБО.

При этом в соседней Донецкой области обнаружили 218 новых зараженных (всего 17 201). Даже на Кировоградщине, где меньше всего больных COVID-19 – 3710, за сутки вирус нашли у 59 человек.

Эпицентрами болезни за сутки в Украине стали Киев (879), Днепропетровская (847), Запорожская (807), Киевская (648) и Одесская (633) области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро понедельника, 16 ноября, подтверждено 545 689 случаев коронавируса. Из них 9832 были обнаружены за предыдущие сутки.