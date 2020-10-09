На Луганщине взорвалась пожарная машина: есть раненые
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Во время тушения лесных пожаров на Луганщине на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина "Амур", три человека получили травмы.
Происшествие произошло утром 9 октября в районе села Болотенное Станично-Луганского района, сообщила пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
В результате взрыва травмированы три человека: водитель, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ДСНС Украины.
Все пострадавшие доставлены в районную больницу.
Пожарный автомобиль ремонту не подлежит, говорится в сообщении.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на оккупированной Луганщине подорвались женщина и ребенок.