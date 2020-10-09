На Луганщине взорвалась пожарная машина: есть раненые

Во время тушения лесных пожаров на Луганщине на взрывном устройстве подорвалась пожарная машина "Амур", три человека получили травмы.

Происшествие произошло утром 9 октября в районе села Болотенное Станично-Луганского района, сообщила пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В результате взрыва травмированы три человека: водитель, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник ДСНС Украины.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу.

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит, говорится в сообщении.

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