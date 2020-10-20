На Луганщине в квартире подорвались отец и сын, которые разбирали гранату. Фото

Карина Бондаренко Общество 06:12, 20.10.2020 Обновлено: 06:14, 20.10.2020

В Рубежном Луганской области вечером 19 октября в результате взрыва пострадали 61-летний мужчина и его 33-летний сын. Мужчины пытались разобрать гранату.

Обоих госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации следственно-оперативной группы, взрыв произошел на кухне в квартире на проспекте Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой.

Правоохранители начали устанавливать более подробные обстоятельства происшествия.

Граната взорвалась на кухне.
Полиция Луганской области
Мужчины пытались разобрать боеприпас.
Полиция Луганской области
Пострадавших при взрыве госпитализировали.
Полиция Луганской области
Взрыв гранаты на Луганщине.
Полиция Луганской области

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты. Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе Киева.

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