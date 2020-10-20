На Луганщине в квартире подорвались отец и сын, которые разбирали гранату. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
7,0 т.

  • Взрыв произошел на кухне

  • Мужчины неосторожно обращались с боеприпасом

  • Обоих пострадавших госпитализировали

На Луганщине в квартире подорвались отец и сын

В Рубежном Луганской области вечером 19 октября в результате взрыва пострадали 61-летний мужчина и его 33-летний сын. Мужчины пытались разобрать гранату.

Обоих госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе полиции Луганской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации следственно-оперативной группы, взрыв произошел на кухне в квартире на проспекте Победителей в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой.

Правоохранители начали устанавливать более подробные обстоятельства происшествия.

Граната взорвалась на кухне.
Мужчины пытались разобрать боеприпас.
Пострадавших при взрыве госпитализировали.
Взрыв гранаты на Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки патроны для автоматического оружия и гранаты. Арсенал хранился на балконе на улице Милютенко в Деснянском районе Киева.

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