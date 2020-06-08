В Луганской области поженилась пара бывших пленников "ЛНР" – Виктория Воронина и Анатолий Семиренко.

Как сообщается в сюжете ТСН, они поселились в Северодонецке (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Анатолий Семиренко и Виктория Воронина Скрин видео ТСН

За решеткой Воронина и Семиренко провели больше трех лет. Боевики назвали их украинскими шпионами. Пара попала в списки на предновогодний обмен, именно тогда они и познакомились – 29 декабря 2019 года. Поженились украинцы спустя пять месяцев после встречи.

"Пообщались, поняли, что заочно мы были знакомы значительно раньше этих всех событий. Через короткий промежуток времени поняли, что это тот человек, который должен быть рядом", – рассказала Виктория.

Она, как отметили журналисты, восстановилась в университете на последнем курсе по специальности реабилитолог.

Свадьбу украинцы сыграли скромную. Родители невесты из-за карантина приехать не смогли, поэтому на церемонии были только семья жениха и несколько друзей.

Как сообщал OBOZREVATEL, командиром штурмового батальона так называемой республиканской гвардии "ДНР" был российский военный Евгений Иванов с позывным "Копье". Недавно он дал интервью пропагандистам о войне на Донбассе, назвав себя "добровольцем".