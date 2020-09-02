На Луганщине из-за пожара пострадали военные, началась детонация боеприпасов
Возле села Лобачево Луганской области во время пожаров загорелась военная техника, двое также пострадали двое военнослужащих.
Как стало известно OBOZREVATEL, также началась детонация боеприпасов и мин.
Огонь уничтожил грузовик Урал и БМП-2 Вооруженных сил Украины. двое военнослужащих получили ожоги, их госпитализировали.
Также началась детонация боекомплекта и в районе минного заграждения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской и Луганской областях в среду, 2 сентября, вспыхнули лесные пожары, в результате которых сгорели несколько домов.
Площадь возгорания составляет 80 и 400 гектар. Тушение осложняется сильными порывами ветра. Проводится эвакуация местного населения.
Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание, а премьер-министр отправил на места происшествий вице-премьера Алексея Резникова, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марину Лазебную.