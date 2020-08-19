На Луганщине десантники отбили "захваченную" врагом территорию. Фото и видео
Резервные подразделения Объединенных сил в Луганской области провели военные учения, в рамках которых они вернули захваченную условным врагом территорию.
По легенде, противник нарушил Минские соглашения и оттеснил украинских военнослужащих с позиций, сообщается в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Резервистам оперативно-тактической группировки "Север" поставили задачу уничтожить врага и вернуть позиции на передовой.
Для этого штурмовая группа десантировалась на условно оккупированную территорию и удерживала позиции до подхода основных сил.
После высадки десанта были развернуты инженерные войска, которые наладили переправу через реку Айдар.
Затем под прикрытием дымовой завесы пехота пошла в контрнаступление под прикрытием танков.
Отмечается, что это был первый этап учений, который посвящен Дню Независимости.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 26 сентября Вооруженные силы Украины проведут командно-штабные военные учения в Херсонской области.
Маневры состоятся на фоне вероятной угрозы военной агрессии со стороны России в регионе.