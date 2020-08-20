На Луганщине десантники отбили "захваченную" врагом территорию. Фото и видео

В Луганской области состоялся первый этап учений ВСУ. Фото 112.ua.

Резервные подразделения Объединенных сил в Луганской области провели военные учения, в рамках которых они вернули захваченную условным врагом территорию.

По легенде, противник нарушил Минские соглашения и оттеснил украинских военнослужащих с позиций, сообщается в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В учениях на Луганщине задействовали авиацию Кадр видео "5 канала"

Резервистам оперативно-тактической группировки "Север" поставили задачу уничтожить врага и вернуть позиции на передовой.

Для этого штурмовая группа десантировалась на условно оккупированную территорию и удерживала позиции до подхода основных сил.

Инженерные войска наладили переправу через Айдар Кадр видео "5 канала"

После высадки десанта были развернуты инженерные войска, которые наладили переправу через реку Айдар.

Затем под прикрытием дымовой завесы пехота пошла в контрнаступление под прикрытием танков.

Отмечается, что это был первый этап учений, который посвящен Дню Независимости.

ВСУ отбили захваченные врагом позиции Кадр видео "5 канала"

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 26 сентября Вооруженные силы Украины проведут командно-штабные военные учения в Херсонской области.

Маневры состоятся на фоне вероятной угрозы военной агрессии со стороны России в регионе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!