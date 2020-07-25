На курорте Украины выпал крупный град: дороги стали белыми. Фото и видео

Алексей Титофф Общество 12:54, 25.07.2020 Обновлено: 13:05, 25.07.2020

В курортном городе Яремче Ивано-Франковской области выпало огромное количество града, что после непогоды земля казалась устланной снегом.

Фото с градом опубликовал в Facebook Владимир Сорохманюк. "Середина лета. Июль 2020. Яремче", – написал он.

Отметим, что град выпал в городе после того, как 24 июля на Прикарпатье объявили штормовое предупреждение. В течении суток на территории области выпали сильные дожди. В некоторых районах выпал очень сильный град и больше всего накрыло Яремче.

Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк
Град в Яремче
Facebook\Владимир Сорохманюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Украину вернутся дожди с грозами, однако температуры останутся высокими. Осадки охватят все западные регионы, а также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Однако тепло в этих районах сохранится: от 25 до 28 градусов.

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