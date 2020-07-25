На курорте Украины выпал крупный град: дороги стали белыми. Фото и видео
В курортном городе Яремче Ивано-Франковской области выпало огромное количество града, что после непогоды земля казалась устланной снегом.
Фото с градом опубликовал в Facebook Владимир Сорохманюк. "Середина лета. Июль 2020. Яремче", – написал он.
Отметим, что град выпал в городе после того, как 24 июля на Прикарпатье объявили штормовое предупреждение. В течении суток на территории области выпали сильные дожди. В некоторых районах выпал очень сильный град и больше всего накрыло Яремче.
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Украину вернутся дожди с грозами, однако температуры останутся высокими. Осадки охватят все западные регионы, а также Житомирскую, Винницкую и Киевскую области. Однако тепло в этих районах сохранится: от 25 до 28 градусов.