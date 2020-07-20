На курортах Украины – жарко и без осадков: прогноз погоды на неделю

В Украине на побережьях Черного и Азовского морей на этой неделе ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщает Sinoptik.ua, в Одессе 20 июля небольшая облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до +28 градусов, к вечеру температура опустится до +23 градусов, ночью ожидается 20 градусов тепла.

21-22 июля в Одессе будет ясно, температура днем будет колебаться от 19 до 31 градуса, с 23 по 26 июля – небольшая облачность, +20…+31 градус.

Погода в Одессе

В Бердянске вся неделя будет солнечной, только 20 и 22 июля небольшая облачность. Температура не опустится ниже 21 градуса тепла, максимальная – 31 градус.

Погода в Бердянске

В Кирилловке небольшая облачность будет 20-21 июля, потом до конца недели ясно. Воздух прогреется от 21 до 32 градусов.

Погода в Кирилловке

В Затоке 20, 23 и 26 июля также небольшая облачность, 24 июля – переменная облачность, 21, 22 и 25 июля будет ясно. Минимальная температура – 19 градусов, максимальная – 32 градуса тепла.

Погода в Затоке

В Железном порту почти вся неделя будет ясной, только 20 июля небольшая облачность и 23 июля – переменная облачность. Температура +20…+28 градусов.

Погода в Железном порту

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Вазира Мартазиноварассказала о катаклизмах и непредсказуемой погоде в 2020 году.