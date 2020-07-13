На курортах Украины – дожди и жара на выходных: прогноз погоды на неделю

В Украине на побережьях Черного и Азовского морей на этой неделе ожидаются дожди, жара вернется к выходным.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Одессе 13 и 14 июля пройдут грозовые дожди, температура воздуха опустится до +24...+25. С 15 по 19 июля будет облачно с прояснениями, +26...+27. 20 июля пройдет сильный дождь, +25, а 21 июля – небольшой дождь, +29.

В Бердянске до конца недели температура будет держаться на показателях +27...+28. В понедельник, 13 июля, воздух прогреется до +30...+32, затем снова период небольшого похолодания со вторника по субботу – +25...+26. В среду и четверг, 15 и 16 июля, будут вовсе не "пляжные" +22...+23. С 12 по 14 июля прогнозируются грозовые дожди, в остальные дни – сухо и солнечно.

В Кирилловке дожди с грозами пройдут 13 июля, ожидаются порывы ветра до 15 м/с, температура +28...+29. 14, 17 и 18 июля будет +25, а 15 и 16 июля +22...+23. С воскресенья, 19 июля, воздух прогреется до +31, во вторник, 21 июля, ожидается +34.

В Затоке с 13 по 21 июля ожидается облачная и облачная с прояснениями погода. Дожди пройдут 13, 20 и 21 июля. Температура воздуха будет держаться в пределах +25...+27; 12 июля +28; 21 июля +29.

В Железном порту 13 июля будет +28...+30; с 14 по 16 июля +23...+24; 17 и 18 июля +25...+26; с 19 по 21 июля +27. Дожди прогнозируют 14 и 20 июля.

Наиболее подходящей для пляжного отдыха установится погода в Урзуфе Донецкой области. 13 июля там ожидается +30...+32; 14, 17 и 18 июля +26; 15 и 16 июля будет прохладно, всего +23; а с 19 июля начнется настоящая жара +32...+33; во вторник, 21 июля, +35.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июля в Украине объявили штормовое предупреждение, ожидаются сильные порывы ветра.