На Крым надвигается засуха: оккупанты забили тревогу

Карина Бондаренко Общество 12:43, 5.06.2020

Уровень воды в водохранилищах и реках на территории аннексированного Крыма летом 2020 года прогнозируется по-прежнему очень низким.

Недостаточная увлажненность почвы может привести к засухе. Об этом заявили российские ученые, передают РИА Новости.

Засуха в Крыму
24 Канал

"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах", – заявили оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Запорожье нашли страшное видео с умершим в нелегальном детсаду ребенком

Большая часть России просто непригодна для жизни

Бирюков забил тревогу из-за резких сокращений в военной авиации: уволили десятки человек

Сломал ногу, а умер от энцефалита: в Броварах мать ветерана АТО обвинила врачей в халатности

В Украине отменят трудовые книжки, а зарплаты будут считать по-новому: что и как изменится