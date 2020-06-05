На Крым надвигается засуха: оккупанты забили тревогу

Уровень воды в водохранилищах и реках на территории аннексированного Крыма летом 2020 года прогнозируется по-прежнему очень низким.

Недостаточная увлажненность почвы может привести к засухе. Об этом заявили российские ученые, передают РИА Новости.

Засуха в Крыму 24 Канал

"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах", – заявили оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!