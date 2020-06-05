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5 июня • обновлено в 12:48
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На Крым надвигается засуха: оккупанты забили тревогу

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Уровень воды в водохранилищах и реках на территории аннексированного Крыма летом 2020 года прогнозируется по-прежнему очень низким.

Недостаточная увлажненность почвы может привести к засухе. Об этом заявили российские ученые, передают РИА Новости.

Засуха в Крыму

Засуха в Крыму

24 Канал

"Согласно данным Росгидромета, на территории Республики Крым и города Севастополь в летние месяцы ожидаются низкие уровни воды в реках и водохранилищах", – заявили оккупанты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в аннексированном Россией Крыму высыхают водохранилища. Так, Симферопольское заполнено всего на 25%, а всего нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крым
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