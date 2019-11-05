Вместо Вятровича: названы кандидаты на пост главы Института нацпамяти

Занять должность директора Украинского института национальной памяти, на замену уволенному Кабмином по согласию сторон главе ведомства Владимиру Вятровичу, выразили желание 12 человек.

Об этом сообщила "Историческая правда", ссылаясь на официальный ответ нацагентства Украины по вопросам государственной службы на запрос о конкурсе на должность главы УИНП. При этом, по состоянию на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку) зарегистрировалось только девять претендентов.

Известно, что Институт нацпамяти остается без руководителя с сентября 2019 года. А конкурс на замещение этой вакантной должности должен был завершиться еще 18 октября, однако правительство решило продлить его еще на несколько недель.

На должность директора Украинского института нацпамяти претендуют 12 кандидатов

Издание также привело полный перечень кандидатов со сведениями о каждом из них, найденными в открытых источниках. В частности, на должность претендуют:

Стефан Христенко — юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации — временно безработный;

Сергей Руденко — кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского национального университета культуры и искусств;

Сергей Коростышевский — сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;

Дмитрий Решетченко — кандидат исторических наук, к марту 2019 года — начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики;

Тарас Шамайда — общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации — сотрудник Управления делами аппарата Верховной Рады;

Надежда Князев — преподаватель украинского языка, член Национальной союза журналистов;

Петр Жижиян — редактор сайта "Сегодня";

Алина Понипаляк — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник национального музея истории Украины, автор "Исторической правды";

Савченко Евгений — до увольнения в 2019 году — старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

Также стало известно, что на конкурс отправились историки Александр Алферов, Артем Харченко и заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский", — говорится в информации.

Отмечается, что новый глава Института нацпамяти избирается на пять лет. Его должностной оклад составит 24 тыс. грн.

Согласно квалификационным требованиям к кандидатам, у претендентов на этот пост должно быть высшее образование — не ниже магистра, а также не менее семи лет общего стажа работы.

"Стаж работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа — не менее 3 лет или опыт реформирования либо управления изменениями в крупных организациях", — добавляют в документе.

Помимо этого, претендент должен свободно владеть государственным и одним из официальных языков Совета Европы — английским и/или французским.

Первый этап конкурса, который предусматривает тестирование на знание иностранного языка, должен состояться уже 7 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института нацпамяти Владимир Вятрович лишился своей должности 18 сентября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский, написав: "Товарищи, маленький инсайд. Только что уволен Вятрович". Позже свое увольнение подтвердил и он сам, опубликовав видеообращение и перечислив достижения Института нацпамяти, который возглавлял в течение пяти лет.

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