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12 сентября • обновлено в 18:22
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На кону поездка в Нидерланды: конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов

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Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019" среди студентов, которые осваивают специальности, связанные с кораблестроением, морским и речным транспортом.

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование по профильным дисциплинам, сообщила пресс-служба БФ. Для участия в образовательной инициативе Фонда зарегистрировались 1 500 студентов 36 морских и транспортных вузов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников с началом образовательного проекта.

Конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов

Конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

"Мой Фонд реализует "Морское дело" для талантливых, амбициозных и целеустремленных студентов. У победителей конкурса есть судьбоносная возможность пообщаться с лучшими представителями профессионального сообщества, обзавестись полезными знакомствами и связями, пройти стажировку за рубежом, а в дальнейшем применить полученный опыт в Украине. Сегодняшние конкурсанты завтра достойно представят нашу страну на международной арене, желаю им в этом успехов!" — сказал Колесников.

Конкурсанты, которые отлично справятся с заданием, продолжат борьбу. Их ожидают еще два отборочных этапа: тестирование по техническому английскому языку и защита собственного проекта перед членами экспертного жюри.

"Не уверен, что смогу победить, но попытаться обязан. Пока для меня конкурс "Морское дело" — это тест на профпригодность. Знание специальных предметов и технического английского — это не проходной экзамен, а те знания, которые нам придется применять постоянно. Поэтому в любой момент мы должны быть готовы показать техническое мышление, английский и способность решать инженерные задачи. Это отличная возможность проверить свои силы и профессиональная тренировка", — рассказал конкурсант Александр Балицкий.

Для тридцати победителей "Морского дела 2019" Фонд Колесникова организует поездку в Нидерланды. Студенты посетят международную выставку речных и морских перевозок, портовых и морских технологий и оборудования Europort 2019, которая пройдет в Роттердаме с 5 по 8 ноября.

"Студенты нашего вуза принимали активное участие в первом сезоне "Морского дела", и в этом году мы видим, что заинтересованность и активность ребят возросла. Главное — у них появилась действенная мотивация, стремление учиться, конкретные цели. Студенты, посетившие выставку в прошлом году, ознакомились с перспективными направлениями отрасли, поняли, чем они хотят заниматься в будущем, какое направление будут развивать. Я считаю проекты Фонда Колесникова важным вкладом в развитие украинской морской отрасли", — рассказал Александр Сабуров, начальник мореходного училища им. А. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия".

Напомним, в 2018 году в конкурсе "Морское дело" участвовали 605 студентов. Тридцать победителей по приглашению Фонда Колесникова стали гостями международной выставки судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019"

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование

Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

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Персона
Борис Колесников
Тег
Фонд Бориса Колесникова
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