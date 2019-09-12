На кону поездка в Нидерланды: конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019" среди студентов, которые осваивают специальности, связанные с кораблестроением, морским и речным транспортом.

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование по профильным дисциплинам, сообщила пресс-служба БФ. Для участия в образовательной инициативе Фонда зарегистрировались 1 500 студентов 36 морских и транспортных вузов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников с началом образовательного проекта.

Конкурс "Морское дело 2019" объединил 1 500 студентов Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

"Мой Фонд реализует "Морское дело" для талантливых, амбициозных и целеустремленных студентов. У победителей конкурса есть судьбоносная возможность пообщаться с лучшими представителями профессионального сообщества, обзавестись полезными знакомствами и связями, пройти стажировку за рубежом, а в дальнейшем применить полученный опыт в Украине. Сегодняшние конкурсанты завтра достойно представят нашу страну на международной арене, желаю им в этом успехов!" — сказал Колесников.

Конкурсанты, которые отлично справятся с заданием, продолжат борьбу. Их ожидают еще два отборочных этапа: тестирование по техническому английскому языку и защита собственного проекта перед членами экспертного жюри.

"Не уверен, что смогу победить, но попытаться обязан. Пока для меня конкурс "Морское дело" — это тест на профпригодность. Знание специальных предметов и технического английского — это не проходной экзамен, а те знания, которые нам придется применять постоянно. Поэтому в любой момент мы должны быть готовы показать техническое мышление, английский и способность решать инженерные задачи. Это отличная возможность проверить свои силы и профессиональная тренировка", — рассказал конкурсант Александр Балицкий.

Для тридцати победителей "Морского дела 2019" Фонд Колесникова организует поездку в Нидерланды. Студенты посетят международную выставку речных и морских перевозок, портовых и морских технологий и оборудования Europort 2019, которая пройдет в Роттердаме с 5 по 8 ноября.

"Студенты нашего вуза принимали активное участие в первом сезоне "Морского дела", и в этом году мы видим, что заинтересованность и активность ребят возросла. Главное — у них появилась действенная мотивация, стремление учиться, конкретные цели. Студенты, посетившие выставку в прошлом году, ознакомились с перспективными направлениями отрасли, поняли, чем они хотят заниматься в будущем, какое направление будут развивать. Я считаю проекты Фонда Колесникова важным вкладом в развитие украинской морской отрасли", — рассказал Александр Сабуров, начальник мореходного училища им. А. Маринеско Национального университета "Одесская морская академия".

Напомним, в 2018 году в конкурсе "Морское дело" участвовали 605 студентов. Тридцать победителей по приглашению Фонда Колесникова стали гостями международной выставки судостроительной промышленности и морского дела Posidonia 2018 в Афинах.

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019" Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019" Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Благотворительный Фонд Бориса Колесникова второй год подряд проводит образовательный конкурс "Морское дело 2019" Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Президент благотворительного Фонда Колесников поздравил участников Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

В рамках первого отборочного этапа 12 сентября конкурсанты прошли тестирование Пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

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