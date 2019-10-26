На коленях со слезами: под Черниговом провели в последний путь героя Донбасса

В пятницу, 25 октября, в городе Нежин Черниговской области простились с погибшим на Донбассе главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи Дмитрием Антыковым.

Как сообщил местный сайт "Нежатин", в Нежине объявлено Дни траура: 24,25 и 26 октября 2019.

Отмечается, что на въезде в город со стороны Прилук сотни людей встретили тело погибшего бойца живым коридором, со свечами и сине-желтыми флагами.

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

Дмитрий Антыков ФБ Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины

"Проститься с погибшим пришли родственники, близкие люди, друзья и неравнодушные нежинцы. Со свечами, на коленях и с лозунгами "Герои не умирают!" Они встретили автомобильную колонну, которая привезла бойца. После чего автоколонна двинулась по городу по направлению: ул. Прилуцкий, ул. Генерала Корчагина, ул. Независимости, д. 120, корп.1, где жил погибший Дмитрий Антыков", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшему было 24 года, у него осталась жена.

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

В Нежине простились с погибшим героем Нежатин

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Антыков погиб 23 октября во время выполнения боевой задачи. Он проходил службу в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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