На Кировоградщине при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, из них двое – дети.

Трагедия произошла днем 18 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Пожар возник в 13:25, в 14:10 его удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 14:52 – ликвидировать.

Четыре человека, находившиеся во время пожара в доме, погибли. Среди них – двое детей 2016 и 2018 рождения.

При пожаре погибли двое детей Facebook ГСЧС

При пожаре погибли двое детей Facebook ГСЧС

При пожаре погибли двое детей Facebook ГСЧС

При пожаре погибли двое детей Facebook ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 15 ноября, в Днепропетровской области в пожаре погибли трое детей. Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района. Занялось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: в 2015-м 2017-м и 2019 рождения. Их жизни унесла пожар.