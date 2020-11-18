На Кировоградщине при пожаре погибли двое взрослых и двое детей

В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, из них двое – дети.

Трагедия произошла днем 18 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Пожар возник в 13:25, в 14:10 его удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 14:52 – ликвидировать.

Четыре человека, находившиеся во время пожара в доме, погибли. Среди них – двое детей 2016 и 2018 рождения.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 15 ноября, в Днепропетровской области в пожаре погибли трое детей. Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района. Занялось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: в 2015-м 2017-м и 2019 рождения. Их жизни унесла пожар.