На Кировоградщине при пожаре погибли двое взрослых и двое детей
Чрезвычайное происшествие случилось 18 ноября
На тушение спасателям понадобилось около полутора часов
К ликвидации возгорания привлекали 7 человек и две единицы техники
В селе Варваровка Долинского района Кировоградской области пожар унес жизни четырех человек, из них двое – дети.
Трагедия произошла днем 18 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.
Пожар возник в 13:25, в 14:10 его удалось локализовать на площади 50 кв. м, а в 14:52 – ликвидировать.
Четыре человека, находившиеся во время пожара в доме, погибли. Среди них – двое детей 2016 и 2018 рождения.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 15 ноября, в Днепропетровской области в пожаре погибли трое детей. Трагедия произошла в селе Быково Криничанского района. Занялось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: в 2015-м 2017-м и 2019 рождения. Их жизни унесла пожар.