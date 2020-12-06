На Кировоградщине от коронавируса умерла 14-летняя девочка
По состоянию на 6 декабря в Кировоградской области выявили 183 новых случаев инфекции; от коронавируса умерла 14-летняя девочка.
Об этом ссылкой на главного санитарного врача области Надежду Оперчук проинформировала пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации на своей странице в Facebook. За прошедшие сутки в областном лабораторном центре провели 863 ПЦР-тестирования и 26 ПЦР-тестов в областной больнице.
Всего в Кировоградской области зарегистрировали случаев COVID-19:
128 – в Кропивницком;
9 – в Александрии;
по одному – в Александрийском, Знаменском, Долинском, Новгородковском, Бобринецком районах и Светловодске;
по 7 – в Голованевском и Компанеевском районах;
6 – в Новоукраинском районе;
5 – в Новомиргородском районе;
4 – в Кропивницком районе;
по 3 – в Новоархангельском, Добровеличковском и Александровском районах;
2 – в Маловисковском районе.
Выздоровели от коронавируса 19 жителей Кропивницкого и 4 – Новгородковского района.
По информации директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Олега Рыбальченко, по состоянию на 6 декабря COVID-19 в регионе болеет 3520 жителей, 3173 лечатся амбулаторно в условиях самоизоляции.
Занятость коек больными составляет 33%, больными и с подозрением – 36%.
Пациентами с коронавирусом в больницах первой волны занято 347 стационарных кроватей.
В целом 364 кровати обеспечены кислородом, 127 из них свободные (по состоянию на 6 декабря).
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя жительница Знаменского района.
У девушки с детства диагностировали диабет. Сначала ее лечили в областной детской больнице, позже в тяжелом состоянии перевезли в реанимацию инфекционного отделения центральной городской больницы. Медики делали все возможное, но спасти пациентку не смогли.