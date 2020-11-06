На Кировоградщине на шахте погиб человек

На шахте ГП "Смолинская" в Кировоградской области во время проведения ремонтных работ на глубине 640 м погиб работник.

ЧП произошло 5 ноября в пгт Смолино Маловисковского района, сообщила пресс-служба ГСЧС. Еще один человек травмировался.

Причиной смерти одного рабочего и травмирования другого стал удар ковша. Спасатели подняли на поверхность травмированного и тело погибшего.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что 27 сентября в китайском муниципалитете Чунцин произошла авария на угольной шахте, в результате которой погибли 16 человек.