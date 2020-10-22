На Кировоградщине махинатор прописал 200 избирателей на заброшенных участках. Фото

В Кировоградской области правоохранители обнаружили, что более 200 избирателей были перерегистрированы по другим адресам без их ведома.

Как сообщается на официальном сайте Кировоградской областной прокуратуры, местный житель вопреки требованиям закона предоставил в Государственный реестр избирателей ложные сведения об изменении избирательного адреса кропивничан, изменив адреса голосования последних (чтобы посмотреть фото участков, доскролльте до конца страницы).

"Заявления подал якобы от указанных лиц, без их личного участия и с указанием ложных сведений о новом места проживания", – говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение по ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют работники следственного управления Нацполиции в Кировоградской области.

Проверяется обоснованность и соблюдение порядка подачи и рассмотрения заявлений на изменение избирательного адреса другими участниками избирательного процесса.

Как сообщил OBOZREVATEL, во время избирательной кампании накануне местных выборов 2020 года в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах и крупных объединенных территориальных общинах.

Нацполиция разоблачила мошенническую схему на местных выборах, с помощью которой злоумышленники искусственно увеличивали количество избирателей на отдельных избирательных участках.