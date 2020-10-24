На Кипре после признания автокефалии ПЦУ устроили "демарш", –росСМИ

Кирилл Лютый Общество 18:16, 24.10.2020

Митрополит Лимасольский Афанасий якобы покинул литургию в знак протеста против решения предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома признать автокефалию Православную церковь Украины.

Об этом в субботу, 24 октября, заявило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на кипрское телевидение.

Сообщается, что члены священного Синода якобы не знали заранее о том, что архиепископ Хризостом упомянет митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ во время рукоположения нового епископа Арсиноиса Пагратиса.

"Митрополит Лимасольский Афанасий отбыл незадолго до окончания службы архиепископом Хризостомом, охарактеризовав свою реакцию как оправданную", – заявили пропагандисты.

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2019 года синод Элладской церкви (Греция) подтвердил каноничность получения автокефалии ПЦУ от Вселенского патриарха.

Затем старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную ПЦУ.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Арахамия заявил, что стадионы могут стать госпиталями для больных COVID-19

Генерал ВСУ назвал заявление Зеленского о сдаче Крыма "верхом политического цинизма"

Стало известно, кто проведет опрос Зеленского

Турчинов – об опросе Зеленского: нужно документировать преступление и вызывать полицию

ЦИК пояснила, как заполнять бюллетень на местных выборах. Видеоинструкция