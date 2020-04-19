На Киевщине затравили медсестру с подозрением на коронавирус: выяснились новые детали

В одном из сел Макаровского района Киевщины местные жители устроили травлю медсестре. Они уверены, что женщина больна коронавирусом и поэтому не должна выходить из дома.

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Как сообщает ТСН, Елена Мищенко, так зовут пострадавшую, уже заявила о том, что неизвестный бросил ей во двор дома "коктейль Молотова", а односельчани не пускают ее даже в магазин.

"Под вечер бросили (Зажигательную смесь. – Ред.). Проехал мотоцикл. Я вышла и вижу, что лежит и тлеет", – вспоминает женщина.

Медсестра считает: причина в том, что глава села сообщил ее односельчанам будто она должна пройти самоизоляцию, потому что может болеть на коронавирус. "Меня не пускали в магазин, началась травля", – говорит она.

Ближайшая соседка Лены в покушение не верит. Говорит, что женщина придумывает.

В полиции поясняют, что информация о необходимости пройти самоизоляцию, конфиденциальная, а потому такие данные не разглашают. Но факт возможного покушения уже проверяют.

У дома пострадавшей обнаружили стеклянную бутылку, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения.

"Работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах", – сказано в сообщении полиции.

Женщина уже сдала тест на коронавирус, но результаты пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL. в Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса COVID-19, общее количество зараженных достигло 5449. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.