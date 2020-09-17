На Киевщине загорелся военный полигон. Фото

Юрий Сергиенко Общество 21:18, 17.09.2020

В четверг, 17 сентября на территории военного полигона в Киевской области возник пожар.

Объект расположен в селе Девички Переяслав-Хмельницкого района, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в 14:00 начал гореть лес. На место происшествия сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399. Позднее к ним присоединились сотрудники ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Полигон расположен в селе Девички.
Google Maps

Всего к ликвидации пожара привлечены 120 военнослужащих и три единицы техники.

Пожар на военном полигоне в Киевской области.
Facebook Сухопутных войск ВСУ
Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Кривом Роге произошел пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов.

Из-за осложненных условий для его тушения была привлечена тяжелая техника в том числе "Кривбассводоканала" и "Экоспецтранса".

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