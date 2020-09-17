На Киевщине загорелся военный полигон. Фото

В четверг, 17 сентября на территории военного полигона в Киевской области возник пожар.

Объект расположен в селе Девички Переяслав-Хмельницкого района, сообщается на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что в 14:00 начал гореть лес. На место происшествия сразу выехал дежурный пожарный расчет воинской части А2399. Позднее к ним присоединились сотрудники ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Всего к ликвидации пожара привлечены 120 военнослужащих и три единицы техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в Кривом Роге произошел пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов.

Из-за осложненных условий для его тушения была привлечена тяжелая техника в том числе "Кривбассводоканала" и "Экоспецтранса".