На Киевщине задержаны два автобуса с "карусельщиками" за скандального кандидата

Национальная полиция Киевской области задержала в Василькове два автобуса с людьми, которых привезли для участия в "карусели".

Как сообщил Telegram-канал Dubinskiy.pro, нарушители прибыли из Луганской области и должны были были действовать в интересах председателя местного райсовета и кандидата на пост мэра города Натальи Баласинович, которая баллотируется от партии "Батькивщина".

"Гастролеры" за участие в фальсификации выборов должны были получить по 1000 грн, подчеркнули в сообщении.

Отметим, карусель (также иногда "хоровод", "вертолет", "круиз" и др.) – это метод фальсификации результатов голосования, связанный с подкупом избирателя и повторным голосованием одних и тех же лиц на разных участках. Нарушитель передает избирателю заполненный бюллетень перед входом на избирательный участок. Он опускается в урну, а новый выданный отдаются организатору действа после выхода с участка. От других методов подкупа избирателей он отличается постоплатой.

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