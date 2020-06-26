На Киевщине тесты на COVID-19 делают медленнее всего: названа скорость тестирования по областям

Задержка появления в официальной статистике результатов тестов на коронавирус от Национального союза здоровья Украины связана в основном со временем, которое необходимо, чтобы провести тестирование.

К такому выводу пришли украинские исследователи, определив данные о том, в каких регионах Украины проходит больше времени между регистрацией нового случая и его подтверждением (после положительного ПЦР теста). Результаты опубликованы на платформе Texty.org.ua.

Например, Киев, где наблюдается наихудшая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, данные теста на COVID-19, через день после его проведения, узнают менее 20% людей. Тогда как в Тернопольской области, где ситуация самая лучшая, почти 100% протестированных получают информацию о зараженности или нет коронавирусом в первый же день.

Соответственно, среднее время ожидания для Киева составляет почти 4 дня, а для Тернополя оно равно одному дню.

Согласно данным, указанным на обнародованном графике, медленнее всего результаты тестов появляются в Киеве и Киевской области, а также на Закарпатье, в Николаевской, Львовской, Ивано-Франковской и Ривненской областях. В то же время в Николаеве это распределение очень необычное: после первого дня появляется результат только 10% тестов, а уже на второй день – сразу еще 80%.

Скорость тестирования на коронавирус по областям Украины (texty.org.ua)

"Черновицкая, Одесская, Винницкая и Житомирская области, учитывая значительное общее количество больных, тестируют довольно успешно – примерно за 1,5 дня. Самими странными являются Донецкая и Луганская области – для них в первый день почти всегда появляется больше больных, чем в конечном итоге. Но уже начиная со второго дня это число немного уменьшают", – пишут исследователи.

Они добавляют, что их выводы для различных регионов в значительной мере совпадают с качественной оценкой скорости тестирования с других источников.

Отмечается, что НСЗУ публикует свои данные примерно в обед, за предыдущий день. Для каждой даты дают количество больных, которым был проведен тест по состоянию на эту дату (и результат которого оказался положительным).

"Однако, если мы говорим, например, о дате тестирования 24 июня, то прошло всего два дня. Не для всех пациентов, которым делали тест 24-го, уже известный результат, только для какой-то части. Это количество, сегодня 26.06.2020-го, есть в данных НСЗУ. Однако, завтра результатов будет больше, и количество больных за 24 будет увеличено. Такая коррекция может продолжаться довольно долго – в некоторых случаях это могут быть недели, однако наибольшие изменения обычно происходят в первые два-три дня", – объяснили исследователи то, почему данные о тестировании так различаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине официально подтверждено 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1109 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом. От COVID-19 в стране умерли уже 1086 человек, а 18 299 пациентов полностью побороли болезнь.