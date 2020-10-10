На Киевщине разгорелся скандал вокруг участия "Опоблока" в выборах: активисты требуют вмешательства ЦИК

В городе Украинка Обуховского района Киевской области разгорается громкий предвыборный скандал. Избирательные списки кандидатов в депутаты Украинский ОТГ от политической партии "Оппозиционный блок" сформированы с грубыми нарушениями действующего законодательства, что должно стать основанием для исключения этой партии из избирательного процесса.

Об этом OBOZREVATEL сообщил местный общественный активист Александр Эспазито.

По его словам, местное отделение "Оппозиционного блока" грубо нарушило существующий алгоритм выдвижения кандидатов для участия в местных выборах. Несколько дней назад Украинский городская организация "Оппозиционного блока" провела нелегитимную конференцию, на которой были определены кандидаты в депутаты от этой политической силы в украинском городском совете.

Несмотря на то, что очаг политпартии в предусмотренные законом сроки сообщил Украинской ТИК о проведении такой конференции, по данным активиста, она состоялась нелегитимно, поскольку проводилась без участия председателя городской организации партии. Зато часть документов, принятых на конференции было подписано и.о. головы, а часть – руководством областной организации политсилы.

"По результатам данной конференции и.о. главы местной организации Малышев подал заявление и решение конференции, однако единый избирательный список и территориальные избирательные списки, а также предвыборную программу партии подписанные руководителем региональной организации политической партии "Оппозиционный блок". Кроме того региональная организация политической партии "Оппозиционный блок" предоставила гр. Малышеву доверенность представлять их в отношениях с Украинской ТИК, однако Малышев все документы подписывает как и.о. председателя местной организации политической партии "Оппозиционный блок", – рассказал Эспазито.

Активист также отметил: пока неизвестно ни о причинах, по которым из процесса была устранена председатель местного отделения Елена Минеева, которая возглавляет Украинскую городскую организацию "Оппозиционного блока" с июля 2020 года, ни о том, кто и когда назначил господина Малышева и.о. главы, а сама организация проходит процесс регистрации как юридическое лицо.

"Непонятно, где глава местной организации? Почему она подписывает документы? На основании каких документов Малышев стал и.о. председателя, учитывая то, что 23.09.2020 года принято решение о приостановлении рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации изменений к сведениям о структурном образовании политической партии, которая не имеет статуса юридического лица, территориальной организации политической партии "Оппозиционный блок" в городе Украинка Обуховского района Киевской области", – подчеркнул Эспазито.

Мы разыскали госпожу Минееву и поинтересовались ее отношением к тому, что происходит вокруг Украинской городской организации политической партии "Оппозиционный блок". Она подчеркнула: о подготовке и проведении конференции ничего не знала, полномочий главы из себя не составляла. К тому же вообще вопрос участия кандидатов от "Оппозиционного блока" в выборах в городской совет Украинки через перерегистрацию в этом году был под вопросом.

"Никаких документов, никаких поручений я не давала. Мы не думали в этом году ничего делать. Кто-то сделал. Каким способом – мне самой интересно. Возможно, это было сделано через центральный штаб партии. Но все равно, я думаю, мне должны были бы хотя как-то сообщить о подобных решениях. Но со мной никто не связывался и ни о чем не сообщал", – подчеркнула Минеева.

Сейчас ситуация напоминает рейдерский захват местной ячейки партии. OBOZREVATEL продолжит следить за развитием ситуации в Украинке. Между тем местные общественные активисты отмечают: из-за грубых нарушений законодательства, допущенных при регистрации кандидатов в депутаты, ЦИК должен рассмотреть законность дальнейшего участия Украинский городской организации этой партии в избирательном процессе. Ведь таких нарушений более чем достаточно для того, чтобы не допустить местное отделение "Оппозиционного блока" к участию в выборах.

"Закон должен быть один для всех. И политическая сила, которая его нарушила, должна понести за это ответственность. Под какими бы флагами и с какими бы обещаниями она не шла на выборы", – подчеркнул Эспазито.