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30 марта • обновлено в 19:47
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На Киевщине от коронавируса выздоровела девушка

1.4т
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В Броварах Киевской области от коронавируса COVID-19 полностью выздоровела 21-летняя девушка. Еще один житель города, который заразился болезнью в отпуске в Египте, также идет на поправку.

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Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Броваров Игорь Сапожко, уточнив, что, таким образом, в городе зафиксирован первый случай выздоровления от COVID-19.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

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"Друзья! Имею отличные новости! 30 марта пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах! Девушка готовится к выписке", – отметил Сапожко.

Первая в городе: на Киевщине от коронавируса выздоровела девушка

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя девушка была госпитализирована в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы 24 марта. Она находилась в состоянии средней тяжести и контактировала с иностранцами.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Бровары
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