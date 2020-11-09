На Киевщине объявили об изменениях в работе автобусов и маршруток из-за ужесточения карантина

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин поручил главам районов, объединенных территориальных общин, городов и поселков внести изменения в работу общественного траспорта из-за увеличения случаев коронавируса в области.

Как написал он в Facebook, руководителям нужно принять меры для увеличения количества автобусов и других видов пассажирского транспорта.

"Люди должны иметь безопасные условия, чтобы добираться на работу и по другим неотложным делам", – отметил Володин.

Он поставил задачу обеспечить в районах Киевской области дезинфекцию общественного транспорта, запустить новые или альтернативные маршруты, и тому подобное.

"Уважаемые жители Киевщины, также в который раз прошу вас: носите маски, пользуйтесь дезинфекторами, придерживайтесь социальной дистанции. Простые правила спасают жизни и здоровье!" – добавил председатель ОГА.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 ноября в Киевской области зафиксировано 590 новых случаев заболевания COVID-19, всего выявлено 20 410 случаев. В то же время умерло 470 пациентов.