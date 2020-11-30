На Киевщине экс-директор музея умерла от COVID-19 вслед за своим мужем

Бывшая директор Фастовского государственного краеведческого музея Киевской области Татьяна Нелина умерла от коронавирусной болезни.

Как сообщил в Facebook журналист Евгений Букет, несколько дней назад похоронили ее мужа, причиной смерти которого тоже стал COVID-19.

Нелина руководила краеведческим музеем с 1990 до 2017 годы. Также работала главным редактором научно-информационного бюллетеня "Пресс-музей".

Она была членом правления Национального союза краеведов Украины, председателем фастовской организации Союза, лауреатом Премии имени Михаила Сикорского НСКУ 2015 года.

Удостоена звания почетного краеведа Украины, почетного гражданина города Фастова, ветерана труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, от COVID-19 умерли жена, сын и невестка депутата Ивано-Франковского районного совета от ВО "Свобода" Николая Клеща.