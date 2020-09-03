На Киевщине COVID-19 заболели трое работников садика: учреждение могут закрыть

В городе Белая Церковь Киевской области в трех работников детского сада "Оксана" обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Белоцерковского городского совета. В учреждении отметили, что в последующем будет принято решение о возможном закрытии заведения. Сейчас всех работников "Оксаны" тестируют на наличие COVID-19.

В горсовете также рассказали, что по состоянию на 3 сентября в инфекционном отделении белоцерковской больницы №3 находится 60 больных, из них у 45 диагноз подтвержден ПЦР, 15 человек ожидает результатов теста.

За сутки в отделение поступило 6 больных: 2 – из Белой Церкви, 4 – из других городов. Выздоровели 2 человека. Кроме того, на самоизоляции находится еще 48 пациентов.

Всего в Киевской области зафиксировано 5931 случай COVID-19 (89 новых случаев за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве в первый учебный день на самоизоляцию отправился класс в школе и две группы в двух детсадах.