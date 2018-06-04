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Сергей Боженко
Сергей Боженко
ПредпринимательВсе статьи автора

"На каждого из вас можно завести дело": Россия - лидер по насилию над журналистами

2.5т

К вопросу о том почему в списке журналисты.

За 25 лет в РФ в результате терактов, заказных убийств и покушений, в мирной обстановке погибло более 200 журналистов. А во время вооруженных столкновений - менее тридцати.

РФ входит в тройку лидеров по насилию над представителями прессы, пропуская вперёд лишь Алжир и Ирак, но там непрекращающаяся война, в РФ же войны нет.

Новости
Столкновение морали мира с моралью войны

Барометр свободы прессы не зависит от количества населения, например в Китае за тот же период убито не более 5 журналистов.

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Автор
Сергей БоженкоСергей Боженко
Место
Россия
Объекты
Россияубийство
Источник
Источник:Facebook Сергея Боженко
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