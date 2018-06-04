К вопросу о том почему в списке журналисты.

За 25 лет в РФ в результате терактов, заказных убийств и покушений, в мирной обстановке погибло более 200 журналистов. А во время вооруженных столкновений - менее тридцати.

РФ входит в тройку лидеров по насилию над представителями прессы, пропуская вперёд лишь Алжир и Ирак, но там непрекращающаяся война, в РФ же войны нет.

Новости Столкновение морали мира с моралью войны

Барометр свободы прессы не зависит от количества населения, например в Китае за тот же период убито не более 5 журналистов.