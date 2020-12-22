На Карпаты надвигаются сильные снегопады

Таша Адамович Общество 15:04, 22.12.2020 Обновлено: 16:07, 22.12.2020

Синоптики призвали в ближайшее время воздержаться от поездок в Карпаты из-за значительного ухудшения погодных условий.

Как сообщается на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, начиная с 22 декабря и в течение 23-25 декабря погоду здесь будут диктовать несколько циклонов из Атлантики. В частности, по прогнозу погоды, ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с, на высокогорье – до 22 м/с.

Также, по сообщению синоптиков, здесь пройдет дождь с мокрым снегом, в горах и на высокогорье – мокрый снег.

На высокогорье и в горах ожидается

  • 22-23 декабря – образование снежного покрова высотой до 15 см (в основном восток Закарпатья, Ивано-Франковская область);

  • 24 декабря – в связи с плюсовой температурой воздуха и дождями снежный покров существенно уменьшится и практически полностью растает;

  • 25 декабря – в результате возобновления осадков на высокогорье повторно образуется снежный покров высотой до 10 см.

"Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье!" – отмечается в сообщении.

Украинские Карпаты
Facebook Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Погода в Карпатах значительно ухудшится
Facebook снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Условия будут диктовать несколько циклонов
Facebook Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Ожидается мокрый снег и дождь
Facebook Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Также возможны сильные порывы ветра
Facebook Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
Синоптики спрогнозировали погоду в Карпатах
Facebook Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по прогнозу заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега.

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