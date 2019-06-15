Больше половины украинцев считают, что кандидаты в народные депутаты обязаны говорить на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного OBOZREVATEL, в котором приняли участие 22 317 человек. Так, 63% респондентов ответили, что для человека, который идет в политику, это обязательно.

Кроме того, часть респондентов (17%) предложила ввести специальное тестирование перед баллотированием.

Еще одна часть (17%) посчитали, что это личное право каждого.

3% выразили мнение, что на украинском кандидат должен уметь говорить только после выборов, когда официально станет нардепом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы назвали партии, за которые готовы проголосовать. Было опрошено 1103 человека, среди которых пошли бы голосовать 721.

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