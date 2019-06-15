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На каком языке должны говорить нардепы: украинцы высказали свое мнение

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Больше половины украинцев считают, что кандидаты в народные депутаты обязаны говорить на украинском языке.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного OBOZREVATEL, в котором приняли участие 22 317 человек. Так, 63% респондентов ответили, что для человека, который идет в политику, это обязательно.

Кроме того, часть респондентов (17%) предложила ввести специальное тестирование перед баллотированием.

На каком языке должны говорить нардепы: украинцы высказали свое мнение

Еще одна часть (17%) посчитали, что это личное право каждого.

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3% выразили мнение, что на украинском кандидат должен уметь говорить только после выборов, когда официально станет нардепом.

На каком языке должны говорить нардепы: украинцы высказали свое мнение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы назвали партии, за которые готовы проголосовать. Было опрошено 1103 человека, среди которых пошли бы голосовать 721.

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Место
Украина
Теги
опросукраинский языкнардеп
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Какая разница? Думают то украинцы всё равно на русском)
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