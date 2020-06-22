На известном курорте Крыма фекалии сливают прямо в море: появилось видеодоказательство

В курортном поселке Коктебель на юго-востоке аннексированного Россией Крыма в море открыто текут канализационные стоки. Однако власти на проблему никак не реагируют.

Об этом на своей странице в Facebook написал житель Феодосии Александр Талипов, опубликовав видеодоказательство (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно пирс, а под ним на берегу расположена труба, из которой канализация и вытекает в море. Вода же сразу приобретает темный оттенок.

В Коктебеле в море сливают фекалии

Автор ролика назвал это очередной экологической катастрофой в Коктебеле.

"Все идет по графику: крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, аннексированному Россией Крыму предрекли критический минимум туристов летом 2020 года.