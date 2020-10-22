На изготовление украинской вакцины уйдет 9-12 месяцев, – Голубовская
На создание украинской вакцины необходимо от 9 до 12 месяцев.
Об этом 22 октября заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата.
По ее словам, на доклиническом уровне создания вакцины все сделано очень хорошо.
"О результате говорить рано, но мир входит в эпоху вирусных эпидемий и пандемий. Мы все переболеем. Даже если кто-то считает, что он переболел – то мы еще посмотрим, как будет дальше", – уточнила она.
Президент одного из разработчиков вакцины – компании DiaPrep System Incorporated Михаил Фаворов отметил, что процесс ее изготовления является длительным.
"Он предусматривает три фазы проверки, много сложных процессов, но уже понятно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от COVID-19. Мы можем получить вакцину через девять месяцев – год", – сказал он.
Фаворов добавил, что доклинические исследования проходили в лабораторных центрах Турции, Америки и Франции и доказали нейтрализацию вируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине два института выиграли государственные гранты на создание собственной вакцины от коронавирусной болезни (СOVID-19). В Национальной академии наук заявили, что одновременно планируют начать работу сразу над несколькими типами прототипов вакцин.
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что, по прогнозам, вакцина от коронавируса в Украине для массового использования появится в марте 2021.
Он считает, что идеальный препарат должен соответствовать трем критериям: формировать надежную иммунный ответ, вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
Между тем в ВОЗ отметили, что эффективность создаваемой в различных странах мира вакцины против коронавируса должно быть не менее 50%.