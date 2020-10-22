На изготовление украинской вакцины уйдет 9-12 месяцев, – Голубовская

Obozrevatel Общество 16:18, 22.10.2020 Обновлено: 17:18, 22.10.2020

На создание украинской вакцины необходимо от 9 до 12 месяцев.

Об этом 22 октября заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская во время пресс-брифинга по разработке отечественного препарата.

По ее словам, на доклиническом уровне создания вакцины все сделано очень хорошо.

"О результате говорить рано, но мир входит в эпоху вирусных эпидемий и пандемий. Мы все переболеем. Даже если кто-то считает, что он переболел – то мы еще посмотрим, как будет дальше", – уточнила она.

Президент одного из разработчиков вакцины – компании DiaPrep System Incorporated Михаил Фаворов отметил, что процесс ее изготовления является длительным.

"Он предусматривает три фазы проверки, много сложных процессов, но уже понятно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от COVID-19. Мы можем получить вакцину через девять месяцев – год", – сказал он.

Фаворов добавил, что доклинические исследования проходили в лабораторных центрах Турции, Америки и Франции и доказали нейтрализацию вируса.

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