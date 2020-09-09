На Iviche стартовало обсуждение законопроекта об обязательной регистрации домашних питомцев

На портале Iviche открыто общественное голосование по поводу законопроекта об обязательной регистрации домашних животных, поданного в Верховную Раду летом 2020 года. Принять участие в голосовании может каждый желающий. Об этом сообщает сайт портала.

Законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе" был зарегистрирован в парламенте группой из 27 депутатов (преимущественно – членов фракции "Слуга народа"). Авторы законопроекта предлагают ввести обязательную регистрацию всех домашних любимцев с помощью "агентов по идентификации животных", роль которых в проекте не поясняется. Эксперты расценивают это нововведение как создание искусственных "прокладок" в виде агентов – частных посредников, которые вряд ли будут заниматься этой деятельностью бесплатно.

"Законопроект № 3796 значительно расширяет перечень животных, подлежащих обязательной идентификации и регистрации. Если сейчас в такой перечень входят только сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы, то в случае принятия законопроекта № 3796, обязательной идентификации и регистрации подлежат также и домашние, дикие, бездомные (безнадзорные) и лабораторные животные. Конкретные перечни таких животных должен утвердить Кабмин. При этом ваши домашние кошечки, собачки, попугаи и хомячки также войдут в перечень животных, которых нужно будет зарегистрировать по этому законопроекту", – говорится в экспертном заключении платформы" Лига антитраста".

Портал Iviche открыл общественное интернет-голосование за снятие этого проекта с регистрации в Верховной Раде. В первом раунде обсуждения пользователям предлагается проголосовать "за" или "против" или добавить собственный вариант ответа. Интересно, первым же вариантом, который был внесен пользователем, стало: "Приравнять" слуг народа "к домашним животным и их регистрировать".

По итогам второго раунда – окончательного голосования за все утвержденные варианты – результаты голосования будут отосланы на электронные адреса Верховной Рады и фракции "Слуга народа" с просьбой к депутатам прокомментировать общественную реакцию на их законотворчество.

Голосовать и предлагать свои варианты могут пользователи, зарегистрированные на портале или авторизованные с помощью аккаунта Google. Интернет-Вече подчеркивает необходимость регистрации, которая предусматривает указание района проживания, возраста и социального статуса пользователя, для обеспечения релевантности исследования.

Принять участие в обсуждении этого законопроекта можно по ссылке.

Также любой пользователь портала Iviche может создать собственное голосование по любому вопросу, который волнует его в любой из сфер общественной жизни.