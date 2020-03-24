В городе Тысменица Ивано-Франковской области коронавирусом заболела вернувшаяся из-за границы женщина, которая не придерживалась самоизоляции.

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Такое заявление в комментарии ТСН сделала жительница Прикарпатья Наталья Стельмах, которая представилась психологом детского сада.

По ее словам, некоторые местные жители, которые вернулись на родину, вели активный образ жизни, скрывая факт посещения европейских стран.

Инфицированная COVID-19 женщина якобы продолжала ходить на работу, в магазин, водила в садик ребенка.

Коронавирус в Украине Иллюстрация

В свою очередь, главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук 21 марта подтвердил, что на Прикарпатье зафиксирован еще один случай заболеваемости COVID-19 у женщины (29 лет), которая недавно вернулась из Франции.

По его словам, пациентка находится в изоляторе областной клинической инфекционной больницы. Контактные лица – на самоизоляции. Состояние больной легкой степени тяжести, она не требует подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и получает симптоматическое лечение.

Руководитель Тысменицкой городской больницы Сендецкий Роман Владимирович заверил журналистов, что всем пациентам сделают быстрые тесты.

"Сегодня (24 марта) все пациенты будут обследованы быстрыми тестами", – заявил главный врач. На вопрос, есть ли сейчас в наличии у них тесты, он ответил: "Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА делает распределение тестов, и это все, что я могу сказать по этой ситуации".

Наталья Стельмах рассказала, что контактировала с больной и оказалась в этой же больнице с диагнозом пневмония. Женщина просила врачей сделать ей тест на коронавирус, однако ей отказали.

"Я попросила моего лечащего врача сделать мне тест на коронавирус, поскольку я контактировала с инфицированным человеком. Однако заведующая больницы не позволила врачу делать мне тест, потому что у меня температура 37, а не 40 градусов", – пожаловалась женщина.

Наталья проходит лечение в городской больнице, где с 17 по 21 марта находилась и больная коронавирусом женщина.

В больнице и в поликлинике, куда сначала пришла инфицированная, наблюдается паника, поскольку она контактировала и с медперсоналом, который сейчас отправили на самоизоляцию. Стельмах добавила, что терапевтическое отделение поликлиники вообще все на карантине.

"17 марта женщина, которая вернулась из Франции ориентировочно 8 или 9 марта, пришла в городскую поликлинику, стояла в очереди к ЛОРу. После чего ее с поликлиники отправили в городскую больницу, где она находилась до 20 марта не изолированной. Ходила без маски, контактировала с другими пациентами и медиками. Случайно она кому-то сказала, что была за границей, и тогда врачи ее изолировали в отдельную палату и взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. И только 21 марта, примерно в 14:00, ее забрали в инфекционную больницу города Ивано-Франковска, потому что в Тысменице такой больницы нет", – рассказала Стельмах.

Она отметила, что забирать инфицированную приехала машина и двое врачей в специальных защитных костюмах из Ивано-Франковска. По мнению женщины, в городе сейчас может быть очень много больных, но врачи не делают тесты.

Как писал OBOZREVATEL, больница в городе Рубежное (Луганская область), которая определена для приема больных с COVID-19, находится в плачевном состоянии и не имеет достаточного количества оборудования. Ее фотографии шокировали украинцев.

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